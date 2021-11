Previsioni meteo Roma dall’1 al 7 novembre: settimana di maltempo, pioggia e temporali Pioggia e temporali e un primo calo delle temperature sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da oggi, lunedì 1, a domenica 7 novembre. Un quadro meterologico all’insegna della forte instabilità, che porterà un’ondata di maltempo, con qualche breve pausa all’orizzonte.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 1 a domenica 7 novembre registrano un tempo all'insegna della forte instabilità e temperaure che subiranno un primo calo. La prima settimana del nuovo mese si preannuncia piovosa, tuttavia con ampie schiarite che interesseranno soprattutto la seconda parte della settimana. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it infatti il quadro meterologico è destinato a cambiare nelle prossime ore. Dopo una giornata di Halloween decisamente coperta e senza sole, nella notte di Ognissanti sono arrivate piogge e temporali anche sulla Capitale e sul Lazio. Il maltempo è in azione a causa di un ciclone che sta imperversando ad ovest del Regno Unito, ma che si avvicinerà sempre di più all'Italia e di un vortice freddo. L'ondata di maltempo riguarderà per prima l'area del Basso Lazio, con qualche breve tregua, come ad esempio il 2 novembre, giorno in cui la Chiesa cattolica commemora i defunti. Il primo freddo farà capolino mercoledì 3 novembre, quando è previsto un calo della colonnina di mercurio di qualche grado centigrado, anche se non ci troveremo ancora davanti il freddo invernale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 1 novembre

Oggi, lunedì 1 novembre, Festa di Ognissanti, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con pioggia per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni cadranno in quantità moderata, specialmente nel corso del pomeriggio e di sera, quando si attendono anche temporali. Le temperature invece oscilleranno tra minime di 17 e massime di 19 gradi centigradi, leggermente in calo rispetto agli scorsi giorni, con il vento che soffierà moderato. Situazione analoga nel resto del Lazio, con maltempo ovunque sui capoluoghi di provincia. A Rieti le massime non supereranno i 15 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 2 novembre

Le previsioni del meteo per il 2 novembre, giornata in cui ricorre la Commemorazione dei Defunti, le previsioni del meteo registrano un miglioramento, seppur breve, con una tregua al maltempo e ampie schiarite. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata, ad eccezione della notte. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 15 e massime di 20 gradi centigradi, nelle ore centrali. Cielo poco nuvoloso sul resto del territorio del Lazio, con valori ovunque in rialzo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 e domenica 7 novembre

Il prossimo weekend, il primo del mese di novembre, vedrà ancora una pausa al maltempo. È tuttavia ancora presto per dire con certezza quali saranno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 e domenica 7 novembre, tuttavia dovremmo assistere a nuove schiarite, con cielo sereno o poco nuvoloso e un quadro meterologico che dovrebbe mantenersi tutto sommato stabile. Per avere informazioni più dettaglaite bisogna però attendere i prossimi giorni.