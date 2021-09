Previsioni meteo Roma dal 6 al 12 settembre: cielo sereno e sole, temperature stabili Cielo sereno e sole, con temperature fino a massime intorno ai 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma da lunedì 6 a domenica 12 settembre. Nei prossimi giorni sull’Italia arriverà una spirale di temporali, con nubifragi in vista. Sul Lazio il quadro metereologico si manterrà piuttosto stabile.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma dal 6 al 12 settembre registrano sole e temperature che raggiungeranno massime intorno o pari ai 30 centigradi. Ad attenderci è un'altra settimana ancora all'insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso sul Lazio. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it nei prossimi giorni sull'Italia arriverà una spirale di temporali, che minacceranno l'anticiclone, con nubifragi in vista. Sul Lazio il quadro metereologico si manterrà piuttosto stabile. Martedì e mercoledì tempo ancora stabile e soleggiato sul Lazio, giovedì possibili piogge su Frosinone, venerdì e nel weekend ancora bel tempo. Ad attenderci nelle prossime settimane, con l'arrivo dell'autunno sarà un fronte d'instabilità, con frequenti cambiamenti atmosferici, una stagione pericolosa da punto di vista di potenziali nubifragi, anche nelle regioni centrali.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 6 settembre

Domani, lunedì 6 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno di notte, al mattino, nel corso del pomeriggio e di sera. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 30 centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto del territorio di provincia del Lazio, con cielo sereno su Viterbo, poco nuvoloso su Rieti e Frosinone e con nubi sparse su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 settembre

Tempo stabile e soleggiato anche nel weekend di sabato 11 e domenica 12 settembre. Le previsioni del meteo a Roma per il prossimo fine settimana ad oggi fanno sperare in due giornate all'insegna del bel tempo, ancora adatto per concederci passeggiate e gite fuori porta, in un estate che sta ormai definitivamente per concludersi. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 30 centigradi. Per avere informazioni più dettagliate sulle previsioni del meteo a Roma nel weekend sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.