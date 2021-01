Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 gennaio registrano pioggia e temporali. Nessun cambiamento in vista dunque, rispetto ai giorni precedenti, il maltempo che ha inaugurato il 2021 continuerà ad imperversare sul territorio del Lazio. L'aspetto più rilevante sarà un calo delle temperature anche in città e il conseguente arrivo del freddo, con possibili nevicate anche a bassa quota. La colonnina di mercurio infatti precipiterà, arrivando a toccare anche lo zero di notte o al mattino presto. Il quadro metereologico resterà fortemente perturbato per tutto l'arco della settimana e anche nel corso del weekend, senza concederci tregue, per le quali dovremo attendere almeno (forse), la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 4 gennaio

Domani, lunedì 4 gennaio, le previsioni del meteo a Roma annunciano temporali e precipitazioni sparse sul Lazio. Nel dettaglio sulla Capitale cadrà pioggia abbondante di notte, che diventerà debole al mattino, nel pomeriggio arriveranno temporali con un lieve miglioramento di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 10 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con temporali alternati a schiarite su Latina, pioggia su Frosinone, Rieti e Viterbo. proprio quest'ultime saranno le città più fredde. dove le massime non arriveranno ai 10 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 gennaio

È presto dire quali saranno con certezza le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio, tuttavia gli esperti annunciano un possibile miglioramento del quadro metereologico, dopo due settimane di maltempo. Per avere informazioni più chiare è necessario attendere i prossimi giorni, tuttavia pare che neanche il fine settimana ci porterà una breve tregua e continuerà a cadere la pioggia. Per assistere a qualche cambiamento bisognerà attendere probabilmente la prossima settimana.