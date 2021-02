Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 15 a domenica 21 febbraio registrano tempo stabile, con cielo poco nuvoloso o soleggiato e precipitazioni assenti. Come prevedono gli esperti infatti, sull'Italia e sulle regioni centrali, dopo l'imperversare del gelido Buran siberiano, è in arrivo nei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione. La nuova settimana alle porte sarà caratterizzata da temperature sempre molto basse, tuttavia il tempo si manterrà bello sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, con eccezione di Viterbo che vedrà il temporaneo passaggio di una perturbazione a carattere temporalesco nella giornata di venerdì. Le minime si manterranno ancora per qualche giorno al di sotto dello zero, poi la colonnina di mercurio si rialzerà nel corso della settimana, a partire da mercoledì e ancor più da giovedì.

Previsioni del meteo a Roma per domani lunedì 15 febbraio

Domani, lunedì 15 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, che brillerà per tutto l'arco della giornata. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di -1 e massime di 7 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con tempo bello e sole. A Frosinone le temperature oscilleranno tra -4 e 8 gradi, a Latina tra -3 e 9, a Rieti tra -4 e 6, a Viterbo, che sarà la città più fredda, tra -6 e 6 gradi.

Previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 febbraio

Sabato 20 e domenica 21 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano ancora cielo sereno o poco nuvoloso e sole. È ancora presto per delle previsioni accurate, tuttavia un aspetto che caratterizzerà il prossimo weekend sarà le temperature, in rialzo, con minime di 8 e massime che arriveranno a toccare massime di 16 centigradi nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli o moderati. Le precipitazioni, assenti per tutta la settimana, continueranno a restare lontane dal Lazio anche nelle giornate di sabato e domenica.