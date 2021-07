Le previsioni del meteo a Roma dal 12 all'18 luglio registrano sole e caldo, con una breve pausa all'estate, che vedrà il ritorno del maltempo. Sono previste piogge che imperverseranno sull'Italia a partire da martedì 13 luglio, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, "a causa di una profonda depressione, che riuscirà a sfondare il muro anticiclonico e a dare il via ad una fase di forte instabilità, con temperature in calo". L'area di bassa pressione si sposterà infatti dal Polo Nord fino all'Europa e all'Italia. Ciò sulla Capitale e sul Lazio accadrà presumibilmente nelle giornate di giovedì e venerdì, con il passaggio di una perturbazione. Possibili piogge in vista anche nel weekend. I valori diminuiranno un po' ovunque, in città le massime scenderanno di qualche grado sotto ai 30 centigradi, in contrasto alle alte temperature registrate la settimana precedente.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 12 luglio

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 12 luglio registrano sole e caldo, con temperature che oscilleranno tra minime di 17 e massime di 33 centigradi, il vento soffierà da debole a moderato. Il cielo sarà sereno durante la notte, con sole e caldo al mattino e nel corso del pomeriggio e ancora sereno di sera. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, dove il tempo sarà bello e soleggiato, senza particolari variazioni da segnalare.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 luglio

Sabato 10 e domenica 11 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano ancora possibili piogge. Anche se ancora presto per dirlo con certezza, la coda del maltempo in vista per le giornate di giovedì e venerdì si trascinerà nel corso del weekend, con probabile pioggia attesa per il pomeriggio di sabato. Ulteriori dettagli e aggiornamenti verranno resi noti nei prossimi giorni.