Previsioni meteo Roma 6 e 7 novembre: weekend di pioggia, temporali e ampie schiarite

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 e domenica 7 novembre registrano un tempo all'insegna dell'instabilità. Ciò a causa dell'arrivo di un vortice di maltempo, con un'area di bassa pressione e il transito di una nuova perturbazione. Oggi la giornata si è aperta all'insegna del cielo sereno e del sole, ma non lasciamoci ingannare. Nelle prossime ore invece come annunciano gli esperti de IlMeteo.it è atteso un peggioramento, con il ritorno di pioggia e temporali. Già ieri il dipartimento della protezione civile del Lazio ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse e ha emesso un'allerta meteo di colore giallo e per oggi e per le successive 12-18 ore, su tutte le zone di allerta del Lazio. Per la giornata di domenica si attendono invece rasserenamenti. La prossima settimana si aprirà nuovamente all'insegna dell'instabilità, con piogge alternate a schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 6 novembre

Oggi, sabato 6 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un tempo all'insegna dell'instabilità con cielo sereno e sole al mattino, pioggia nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno da moderate ad abbondanti. Le temperature sulla Capitale oscilleranno tra minime di 13 e massime di 18 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con pioggia su tutti i capoluoghi di provincia e temporali a Sud, su Latina e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 7 novembre

Domenica 7 novembre le previsioni del meteo a Roma registrano un parziale miglioramento, con piogge alternate a schiarite durante la notte, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 23 gradi centigradi. Le precipitazioni a parte la notte saranno assenti per l'intero arco della giornata.