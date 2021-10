Previsioni meteo Roma 5 ottobre: breve miglioramento, poi tornano i temporali Un breve miglioramento ci attende per oggi, martedì 5 ottobre, dopo l’ondata di maltempo di stanotte. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano pioggia alternata a schiarite, una breve pausa poi tornano i temporali. Forte instabilità nel weekend, con precipitazioni nella giornata di domenica.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 5 ottobre registrano pioggia alternata a schiarite e temperature in calo, con massime che non supereranno i 25 centigradi. Una giornata che si preannuncia all'insegna dell'instabilità, dopo l'ondata di maltempo che stanotte ha iperversato sulla Capitale e sul Lazio, con forte pioggia e temporali. Oggi potrebbe cadere pioggia debole al mattino, di pomeriggio il cielo sarà sereno, mentre di sera si annuvolerà di nuovo e diventerà coperto. Le precipitazioni proseguiranno domani e giovedì, mentre venerdì e sabato si attende un parziale e temporaneo miglioramento, destinato a non durare. Già in serata infatatti e per tutta domenica sono previste ancora pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 6 ottobre

Domani, mercoledì 6 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte, quando inizierà a piovere debolmente, piogge moderate sono attese al mattino e proseguiranno nel pomeriggio, con temporali alternati a schiarite e cielo coperto di sera con deboli precipitazioni. Il vento soffierà moderato. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 23 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, dove si attendono pioggia e temporali per l'intero arco della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 ottobre

Un weekend all'insegna della forte instabilità è quello che ci attende per sabato 9 e domenica 10 ottobre. Una prima parte del fine settimana a farla da padrone sarà il sole, mentre nella seconda parte tornerà il maltempo. Le previsioni del meteo a Roma sabato annunciano cielo sereno o poco nuvoloso, con la pioggia che inizierà a cadere di sera. Nuovo peggioramento in vista domenica, già a partire dalla notte si registrano precipitazioni anche a carattere temporalesco e pioggia debole durante l'intero arco della giornata. Nella Capitale nuovo calo con temperature, che oscilleranno tra minime di 14 e massime di 18 centigradi. Pioggia nel Lazio.