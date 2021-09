Previsioni meteo Roma 29 settembre: ultimo caldo poi primo calo delle temperature Bel tempo, caldo e temperature al di sopra della media stagionale mercoledì 29 settembre, ancora qualche giorno dal sapore estivo nel Lazio, poi le previsioni del meteo a Roma già a partire dai prossimi giorni registrano un progressivo perggioramento, con maltempo che porterà pioggia e temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 29 settembre registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 28 centigradi. Settembre si chiude con una ‘coda' dell'estate, a parte qualche sporadica giornata di pioggia passeggera, all'insegna del bel tempo e dei valori al di sopra della media stagionale. Il quadro meterologico però sta per cambiare, con l'arrivo di una perturbazione, che porterà un'ondata di maltempo sulle regioni centrali e sul Lazio. Il motivo, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, è da ricercarsi nello spostamento verso l'Europa settentrionale di un vasto campo di alta pressione, che lascerà passare aria più fresca diretta verso l'Italia. Il maltempo e un primo calo delle temperature sono previsti entro la giornata di venerdì 1 ottobre, quando arriveranno piggia e temporali, che la faranno da padroni anche nel weekend. Stesso discorso vale per la prossima settimana, la prima del nuovo mese, durante la quale almeno per la parte iniziale ad attenderci saranno abbondanti piogge e temporali. Un ottobre che inizierà non proprio nel migliore dei modi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 30 settembre

Domani, giovedì 30 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte e soleggiato per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 15 e massime di 28 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, dove il cielo sarà sgombro da nubi e le precipitazioni saranno assenti. Massime ancora piuttosto alte.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 ottobre

Il weekend di sabato 2 e domenica 3 ottobre ci riserverà brutte sorprese, con il maltempo che imperverserà in diverse zone del Lazio. Su Roma le previsioni del meteo per sabato annunciano tempo ancora stabile, parzialmente nuvoloso, con vento che soffierà da debole a moderato, ma non dovrebbe piovere. Nel resto della regione sono previste isolate piogge su Rieti. Domenica sulla Capitale è in vista pioggia già a partire dalla notte e per l'intero arco della giornata, con precipitazioni moderate nel pomeriggio. Lee temperature scenderanno di qualche grado, variazione di cui rispentiranno particolarmente le massime, oscillando tra i 20 e i 24. Anche nel resto del Lazio cadrà la pioggia, con temporali su Frosinone.