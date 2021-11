Previsioni meteo Roma 29 novembre: arriva il freddo, minime a zero gradi Maltempo e freddo, con temperature che raggiungeranno minime pari a zero gradi a Rieti e Viterbo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da oggi, lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma di oggi, lunedì 29 novembre registrano temporali e temperature massime che non saliranno oltre i 16 gradi centigradi. la settimana che va da lunedì a domenica 5 dicembre sarà all'insegna della forte instabilità, con brevi pause al maltempo, che vedranno ampie schiarite destinate però a non durare. Martedì ci sarà un primo stop alle piogge, con il ritorno del sole e un quadro meterologico piuttosto stabile che ci regalerà dopo tanto una bella giornata. Le temperaturre resteranno comunque invariate, senza superare i 10 gradi centigradi. L'inverno è ormai alle porte, questi giorni vedremo la colonnina di mercurio iniziare a calare per l'influenza di aria fredda proveniente direttamente dal Polo Nord. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì è invece prevista pioggia. Un nuovo miglioramento, ancora da confermare con gli aggiornamenti dei prossimi giorni, si intravede per ora nel weekend, il primo del mese di dicembre.

Le previsioni meteo a Roma per oggi, lunedì 29 novembre

Oggi, lunedì 29 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale cadranno piogge e temporali di notte e al mattino, pioggia alternata a schiarirte nel corso del pomeriggio e di sera ci sarà il cielo si rasserenerà. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 11 gradi centigradi. Ancora pioggia e temporali sparsi su tutto il territorio della regione.

Le previsioni per sabato 4 e domenica 5 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 dicembre registrano una pausa al maltempo, con cielo poco nuvoloso o sereno e il sole che tornerà a brillare su Roma e sul Lazio. Stesso discorso vale per il resto dei capoluoghi di provincia, dove brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con il timido e innocuo passaggio di poche nubi. Le città più fredde saranno Viterbo e Rieti, dove le minime scenderanno sullo zero di notte e al mattino presto.