Previsioni meteo Roma 29 gennaio: Giorni della Merla di sole e pioggia Tempo bello, cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 29 gennaio. Piogge in vista per la prossima settimana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 29 gennaio, registrano tempo bello con cielo sereno e sole. L'ultimo weekend di gennaio, che cade nei codiddetti Giorni della Merla, vede come protagonista il sole, che brillerà indisturbato nel fine settimana. Sul fronte delle temperature, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, l'anticilone con l'alta pressione lasceranno presto spazio al maltempo, che vedrà il ritorno della pioggia anche sul Lazio a partire da lunedì. Si tratta però di una perturbazione passeggera, mentre il quadro meterologico per in visa per la prossima settimana promette ancora tempo bello e soleggiato. Ma per avere dettagli più precisi di come sarà il tempo sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 29 gennaio

Oggi, sabato 29 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 2 e massime di 12 gradi centigradi. Anche sul resto dei capoluoghi del Lazio il tempo sarà bello e il cielo sereno, senza nubi. Sul fronte delle temperature le minime scenderanno al di sotto dello zero, raggiungendo -2 a Viterbo e -3 a Rieti di notte o al mattino presto.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 30 gennaio

Domani, domenica 30 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con valori che nella Capitale oscilleranno tra minime di 4 e massime di 13 gradi centigradi. Tempo bello anche nel resto del Lazio, a Rieti le minime arriveranno a toccare i -2 gradi centigradi, a Viterbo e Frosinone -1.