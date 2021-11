Previsioni meteo Roma 27 novembre: pioggia e schiarite, nuovo calo delle temperature Maltempo, con pioggia e temporali alternati a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 27 novembre. Ad attenderci un calo delle temperature.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 27 novembre, registrano pioggia alternata a schiarite. Il maltempo continua ad imperversare sul Lazio, accompagnato ad un progressivo calo delle temperature. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it infatti è in arrivo dal Polo Nord un blocco di aria gelida, che alimenterà un vortice ciclonico. Ad attenderci oltre alle numerose e abbondanti piogge ci sono anche nevicate che cadranno a quote molto basse, quasi fino in pianura. Ciò accadrà a ridosso dell'inverno meterologico che inizia il 1° dicembre. Un fine settimana dunque quello alle porte durante il quale sarà necessario tenere a portata di mano l'ombrello e iniziare a tirare fuori il cappotto pesante.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 27 novembre

Oggi, sabato 27 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale cadranno precipitazioni deboli di notte e al mattino, con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Verso sera ci sarà invece un nuovo peggioramento, che vedrà cadere in città precipitazioni moderate. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 14 gradi centigradi. Maltempo in vista anche nel resto del Lazio, con pioggia su Frosinone, temporali alternati a schiarite su Rieti e Latina e nubi sparse con isolate piogge su Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 28 novembre

Domenica 28 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora maltempo, con pioggia e temporali alternati a schiarite. Sulla Capitale ci saranno temporali di notte con abbondanti precipitazioni fino a 7 millimetri di pioggia, cielo poco nuvoloso al mattino e nel pomeriggio con possibili deboli piogge e ancora piogge alternate a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi centigradi. Nel resto del Lazio ci saranno pioggia e schiarite su Latina e Frosinone, temporali su Rieti e cielo sereno su Viterbo.