Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 24 febbraio registrano cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di 9 e massime di 17 centigradi. Come anticipato siamo nel corso di una settimana all'insegna del tempo stabile e bello, una prorompente comparsa anticipata della primavera, che ci sta facendo godere di giornate davvero piacevoli, tiepide, facendoci venire voglia di stare all'aria aperta. Così è stato lo scorso fine settimana e il quadro meteorologico continuerà a mantenersi tale anche nel prossimo weekend. Ciò grazie a un'area di alta pressione in espansione sul bacino del Mediterraneo. L'anticiclone farà salire la colonnina di mercurio ben al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia l'inverno non è ancora finito, nella prima metà di marzo torneranno freddo e neve anche a bassa quota a causa di un'incursione polare che porterà dull'Italia e sulle regioni centrali masse di aria gelida.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 24 febbraio

Domani, mercoledì 24 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole per tutto l'arco della giornata. I valori che si avranno saranno compresi tra i 9 e i 17 centigradi, nelle ore centrali. Sarà molto piacevole passare qualche ora fuori casa, grazie all'aria tiepida, specialmente in tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio. La colonnina di mercurio del termometro raggiungerà massime di 20 centigradi a Viterbo e Rieti, 19 a Frosinone e 18 a Latina. Il bel tempo e le temperature miti saranno dunque diffuse nel territorio della regione.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 27 e domenica 28 febbraio

Sabato 27 e domenica 28 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Nella Capitale, attenzione a chi si mette su strada per nebbia al mattino. Le temperature resteranno piuttosto stabili. Stesso discorso vale per la giornata di domenica, con qualche lieve annuvolamento nel corso del pomeriggio.