Previsioni meteo Roma 23 gennaio: aria gelida e temperature in calo Tempo bello e freddo, con l’arrivo di aria gelida proveniente dai Balcani sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 23 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 23 gennaio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Il fattore più interessante riguarda il fronte delle temperature, come annunciano gli esperti del IlMeteo.it infatti, nonostante l'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre, in serata assisteremo all'incursione di aria gelida proveniente dai Balcani, che farà abbassare la colonnina di mercurio e provocherà gelate anche in pianura. Per quanto riguarda invece la neve, per ora non ci sono novità sul Lazio, mentre dalla prossima settimana interesserà altre regioni. A partire da lunedì il tempo continuerà ad essere bello e soleggiato, con qualche pioggia passeggera prevista per la giornata di venerdì, poi nel weekend brillerà di nuovo il sole.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 23 gennaio

Oggi, domenica 23 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra 4 e 12 gradi centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata, con parziali annuvolamenti nel pomeriggio e di nuovo schiarite alla sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da moderato a debole. Sole anche nel resto del Lazio, con le temperature minime al di sotto dello zero a Frosinone (-1), Rieti (-2) e Viterbo (-2).

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 24 gennaio

Domani, lunedì 24 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole temperature comprese tra 3 e 12 gradi centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Tempo bello nel resto dei capoluoghi di provincia, con temperature minime al di sotto dello zero a Frosinone (-1), Rieti (-3) e Viterbo (-1).