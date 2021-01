in foto: (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 gennaio registrano un weekend all'insegna dell'instabilità. Nella giornata di sabato infatti gli esperti de IlMeteo.it annunciano una breve pausa al maltempo, con il sole che tornerà a fare capolino sulla Capitale e sul Lazio, portando ampie schiarite in città. Una condizione che tuttavia durerà ben poco. Già a partire dalle ore successive e domenica è in vista un repentino peggioramento, con una nuova perturbazione, carica di piogge a causa dell'arrivo di un secondo vortice di bassa pressione. Previsti intensi temporali, con rischio nubifragi. Le temperature si manterranno piuttosto alte per il periodo, superiori rispetto alla media stagionale. La prossima settimana si aprirà all'insegna del maltempo, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, che proseguiranno anche nella giornata di lunedì.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 gennaio

Domani, sabato 23 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano temporali di notte, con precipitazioni moderate, cielo sereno al mattino e di pomeriggio e poco nuvoloso di sera con possibile debole pioggia. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 13 centigradi. Il vento soffierà con forti raffiche. Nel resto del Lazio il sole brillerà su Viterbo, coperto da poche e innocue nubi su Latina. Maltempo anche sabato su Frosinone e Rieti, dove imperverseranno i temporali già nella prima parte del fine settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 24 gennaio

Domenica 24 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano un nuovo peggioramento del quadro metereologico, con temporali alternati a schiarite. Di notte e al mattino cadrà la pioggia, nel pomeriggio ci saranno temporali, con precipitazioni abbondanti (fino a 9 mm), mentre il cielo tornerà poco nuvoloso con precipitazioni assenti di sera. I valori oscilleranno tra 9 e 13 centigradi. Situazione analoga nel resto del Lazio, con temporali alternati a schiarite sull'intero territorio della regione.