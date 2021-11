Previsioni meteo Roma 19 novembre: cielo sereno e sole, massime a 18 gradi Tempo bello, cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 18 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 19 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 19 novembre, registrano cielo sereno e sole e temperature che raggiungeranno punte massime di 18 centigradi. Siamo nella seconda parte della settimana in corso, caratterizzata da una certa stabilità. Il tempo si manterrà bello fino a domenica, regalandoci un weekend all'insegna del sole e di valori che si manterranno ancora piuttosto miti, attraverso la rimonta dell'anticiclone, specialmente nelle ore centrali della giornata. Ciò sta avvendendo grazie all'influenza dell'alta pressione sull'Italia e sulle regioni centrali. Tuttavia data la stagione invernale alle porte non dobbiamo pensare che questa pausa al maltempo sia duratura: come avvisano gli esperti de Il Meteo.it già incombe un nuovo peggioramento, in arrivo già a partire dalla serata di domenica. Per la prossima settimana si prevede un nuovo calo delle temperture all'orizzonte, per l'arrivo del freddo portato da masse d'aria provenienti dal Polo Nord. Già da lunedì dovrebbero tornare inoltre pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 19 novembre

Oggi, venerdì 19 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperatusce che oscilleranno tra minime di 11 e massime di 18 gradi centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con venti deboli e precipitazioni assenti. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia, dove il tempo si manterrà sereno e poco nuvoloso su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 novembre

Sabato 20 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata e temperature che oscilleranno tra minime di 10 e massime di 17 gradi centrigradi. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Lazio. Domenica 21 novembre assisteremo ad una giornata piuttosto bella, con un peggioramento in arrivo in serata, per la formazione di nubi sparse e isolate piogge sulla Capitale, su Latina e su Frosinone.