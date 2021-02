Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 17 febbraio registrano cielo poco nuvoloso e sole. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 13 gradi, come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, con un aumento grazie all'arrivo di un anticiclone a due velocità, che porterà sull'Italia e sulle regioni centrali un assaggio di primavera. A partire dalle prossime ore infatti l'alta pressione farà pienamente ritorno anche sul Lazio, portando tempo stabile e soleggiato, con temperature piacevoli, che si manterranno tali almeno fino al prossimo weekend. Le precipitazioni saranno invece assenti per tutta la settimana. Tuttavia l'inverno non è finito, nonostante la bella stagione sembra ormai essere alle porte. Il freddo tornerà prepotente a marzo, con l'arrivo di una massa d'aria gelida il prossimo mese, che porterà nevicate anche a bassa quota e in pianura durante la prima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 18 febbraio

Domani, giovedì 18 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse per l'intero arco della giornata, con valori compresi tra 8 e 13 gradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con tempo stabile e precipitazioni assenti su tutto il territorio della regione. La colonnina di mercurio rispetto alle minime, diversamente a quanto accaduto nei giorni scorsi, si manterrà al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 febbraio

Il weekend di sabato 20 e domenica 21 febbraio sarà all'insegna del bel tempo, con un ulteriore miglioramento in vista rispetto ai giorni precedenti un aumento delle temperature. A quanto pare nella seconda metà di febbraio godremo del fine settimana all'insegna del sole. Sulla Capitale il cielo sarà sereno, senza nubi, con valori che oscilleranno tra minime di 8 e massime di 15 gradi nelle ore più calde in entrambe le giornate. Cielo sereno e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia, con attenzione particolare di notte e al mattino presto per la presenza di nebbia su strada a Frosinone e Viterbo.