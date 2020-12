Previsioni meteo Roma 17 dicembre: torna il maltempo, cielo coperto e pioggia

Cielo coperto con un progressivo peggioramento del quadro metereologico sono le previsioni del meteo a Roma per giovedì 17 dicembre. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 centigradi nella Capitale. Maltempo in vista per il weekend con possibili precipitazioni sparse sul territorio del Lazio.