Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 15 gennaio registrano pioggia alternata a schiarite. In arrivo nelle prossime ore un'ondata d'aria fredda proveniente dai Balcani, che passerà gli Appennini, arrivando a lambire il Lazio e l'area tirrenica. Il vento di Bora ci farà percepire ancora più freddo. Le temperature venerdì nella Capitale oscilleranno tra minime di 3 e massime di 10 centigradi. Il 15, 16 e 17 gennaio come spiegato a Fanpage.it dal colonnello Mario Giliacci, meteorologo, saranno le tre giornate più fredde dell'inverno finora trascorso, tuttavia per ora e almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, non nevicherà, se non sui rilievi del reatino.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 15 gennaio

Domani, venerdì 15 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte, al mattino, con debole pioggia nel corso del pomeriggio e nubi sparse di sera. I valori saranno compresi tra i 3 e i 10 centigradi. Situazione analoga nel resto del Lazio, con nubi sparse ed isolate piogge sull'intero territorio della regione. A Viterbo e Rieti le temperature scenderanno di un grado al di sotto dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 gennaio

Il freddo continuerà nel weekend di sabato 16 e domenica 17 gennaio, con un brusco calo delle temperature, che scenderanno diversi centigradi sotto lo zero. Sabato sulla Capitale brillerà il sole, con valori che oscilleranno tra -3 e massime di 8 centigradi. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove le minime arriveranno a toccare rispettivamente -5 e -4 centigradi. Domenica ancora sole e freddo, a Roma valori tra -3 e 7 centigradi, mentre a Rieti e Viterbo la colonnina di mercurio scenderà ancora, fino a raggiungere i 7 centigradi sotto lo zero.