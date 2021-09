Previsioni meteo Roma 14 settembre: torna l’anticiclone africano, temperature a 30 gradi Tempo bello e sole e temperature fino a massime di 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 14 settembre. Il quadro metereologico continua a rimanere stabile, un temporaneo peggioramento è atteso tra venerdì e sabato con una perturbazione che porterà anche temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 14 settembre registrano cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 31 centigradi. Settembre ci sta regalando altre giornate dal sapore estivo, una coda della bella stagione con valori che si attestano ancora al di sopra della media. Oggi il tempo resterà bello, soleggiato o parzialmente nuvoloso per l'intero arco della giornata. L'anticiclone africano torna infatti a lambire il nostro Paese e le regioni centrali, riportando in alto la colonnina di mercurio. La settimana, come annunciato dagli esperti de Il Meteo.it, prevede tuttavia nonostante le apparenze possano facilmente ingannare, una certa ma passeggera instabilità nel weekend. Già a partire da giovedì e da venerdì infatti, le nubi copriranno il cielo, per dare vita poi a precipitazioni anche a carattere temporalesco, attese precisamente tra venerdì sera e sabato notte. Nuovo miglioramento invece nella seconda parte del fine settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 15 settembre

Domani, mercoledì 15 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno nubi sparse di notte e al mattino, cielo coperto di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 30 centigradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 settembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre annunciano un fine settimana in cui assisteremo ad una parziale instabilità, con una prima parte di maltempo, nella notte di sabato, con pioggia e temporali, e un successivo miglioramento, specialmente nella giornata di domenica. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Le temperature resteranno piuttosto alte, con massime che arriveranno a 30 centigradi nelle ore più calde della giornata.