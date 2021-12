Previsioni meteo Roma 13 dicembre: festa di Santa Lucia con gelate e temperature sotto zero Freddo e temperature in calo fin sotto lo zero e rischio gelate sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 13 dicembre. Tempo bello e soleggiato per tutta la settimana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 13 dicembre, registrano sole e freddo, con temperature in calo. La nuova settimana che sta per iniziare sarà all'insegna del bel tempo e del cielo sereno. Una piacevole sorpresa, una tregua al maltempo dopo le settimane di pioggia, temporali e grandinate che ci lasciamo alle spalle. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it infatti in occasione della festa di Santa Lucia che cade proprio il 13 dicembre, farà ritorno sul nostro Paese e sulle regioni centrali compreso il Lazio l'alta pressione. La novità della settimana a Roma e nel Lazio è sul fronte delle temperature. Il gelo la farà da padrone, facendo abbassare la colonnina di mercurio, con i valori che specialmente di notte e al mattino, scenderanno al di sotto dello zero. Il tempo si materrà bello per l'intero arco della settimana anche nel weekend, con precipitazioni assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 13 dicembre

Oggi, lunedì 13 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Sulla Capitale nel dettaglio il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 11 gradi centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da forte a moderato. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia. Il cielo sarà sereno o velato da poche nubi sul Lazio, Le città più fredde saranno Viterbo e Frosinone, dove le minime scenderanno a -1 e Rieti, dove si raggiungeranno i -2 gradi centigradi di notte e al mattino presto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 dicembre

Sabato 18 e domenica 19 dicembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora bel tempo con cielo sereno e sole, a conclusione della settimana. Ancora è presto per dire come sarà il tempo nel prossimo weekend, ma ad oggi il quadro meterologico promette bene, dovrebbe rimanere piuttosto stabile e la pioggia assente. Per avere maggiori dettagli su come sarà il tempo nel fine settimana bisognerà attendere i prossimi giorni.