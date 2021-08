Previsioni meteo Roma 1 settembre: ancora sole, nel weekend pioggia e temporali Tempo stabile e soleggiato sono le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì primo settembre. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 30 centigradi. A partire da venerdì e nel weekend tornerà il maltempo, con piogge e temporali con rischio nubifragi sulla Capitale e sul Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 1 settembre registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 17 e massime di 30 centigradi. Settembre si apre all'insegna del bel tempo, il quadro metereologico si manterrà stabile, almeno fino al weekend. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it infatti nel fine settimana si attende un peggioramento, già a partire dal prossimo venerdì, con il ritorno del maltempo, che porterà precipitazioni anche a carattere temporalesco. È in arrivo sulle regioni centrali e sul Lazio un vortice ciclonico e non si esclude il rischio di nubifragi. L'estate sta per concludersi e a partire da domani, con l'inizio del nuovo mese, sul fronte meteo ci avvicineremo sempre di più all'autunno.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 1 settembre

Domani, mercoledì 1 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno per l'intero arco della giornata, senza particolari variazioni. Nel dettaglio, sulla Capitale il cielo resterà sgombro da nubi, con temperature che oscilleranno tra minime di 17 e massime di 30 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, dove brillerà il sole con parziali ed isolati annuvolamenti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 settembre

Sabato 4 e domenica 5 settembre le previsioni del meteo a Roma registrano un cambio del quadro metereologico, con un peggioramento che porterà maltempo sulla Capitale. Nel dettaglio sabato su Roma ci saranno temporali durante la notte, con precipitazioni moderate, debole pioggia alternata a schiarite al mattino, nel pomeriggio e di sera. I valori oscilleranno tra minime di 20 e massime di 27 centigradi nelle ore centrali della giornata. Domenica assisteremo ad un nuovo miglioramento in vista, grazie alla rimonta dell'alta pressione sui versanti tirrenici e sul Lazio, con cielo sereno e soleggiato o parzialmente coperto da nubi. Temperature comprese tra minime di 20 e massime di 30 centigradi.