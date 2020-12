Le previsioni del meteo a Roma per il 1 gennaio 2021, registrano pioggia e temporali. Ad attenderci sarà un Capodanno all'insegna del maltempo e della forte instabilità, come anticipano gli esperti de IlMeteo.it, a causa di un ciclone che imperverserà sull'Italia e sulle regioni centrali, portando neve anche a bassa quota. Un quadro metereologico quello della notte di San Silvestro, che resterà invariato almeno per i primi giorni del nuovo anno. Un'atmosfera che appare a livello europeo fortemente movimentata, per il passaggio di vari vortici, provenienti dal Polo Nord. Masse d'aria fredda contrasteranno infatti con venti umidi di Libeccio e Scirocco e porteranno perturbazioni anche a carattere temporalesco su Roma. L'attenzione sulla costa tirrenica resta alta, dopo i nubifragi e le mareggiate dei giorni scorsi, che hanno provocato ingenti danni da Nord a Sud del litorale romano. Il maltempo proseguirà anche nel corso del primo weekend dell'anno di sabato 2 e domenica 3 gennaio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 31 dicembre

Domani, giovedì 31 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano sole, una pausa al maltempo, seppur breve, prima del suo prepotente ritorno. Nella Capitale si attende pioggia moderata durante la notte, con un miglioramento a partire dalle prime ore del mattino, cielo sereno nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno su Frosinone, Latina e Viterbo e nubi sparse su Rieti. Il vento sarà debole.

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 1 gennaio 2021

Venerdì 1 gennaio 2021 le previsioni del meteo a Roma annunciano piogge e temporali. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto la notte di San Silvestro, con possibili deboli piogge, al mattino inizieranno i temporali, con precipitazioni moderate, che diventeranno moderate nel corso del mattino e di pomeriggio e abbondanti (fino a 6 mm) di sera. Il vento passerà da moderato a forte. I valori oscilleranno tra minime di 7 e massime di 11 centigradi, senza registrare particolari variazioni. Pioggia e temporali su tutti i capoluoghi di provincia del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma sabato 2 e domenica 3 gennaio

Il primo fine settimana del 2021 sarà all'insegna del maltempo, con piogge e temporali che continueranno ad imperversare sull'intero territorio della regione. Sabato 2 gennaio le previsioni del meteo registrano temporali, con precipitazioni abbondanti o forti, (fino a 14 mm), così come sul resto del Lazio. Le temperature resteranno ovunque stabili. Domenica 3 gennaio cadrà ancora pioggia abbondante, accompagnata da vento debole o moderato.