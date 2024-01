Previsioni meteo oggi venerdì 19 gennaio 2023 a Roma e nel Lazio: nubi sparse e qualche pioggia Sereno variabile la mattina, pioggia la sera: questo il meteo per oggi venerdì 19 gennaio 2024 a Roma e nel Lazio. Temperature miti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Nubi sparse e qualche pioggia oggi, venerdì 19 gennaio 2024, a Roma e nel Lazio. Le temperature, in aumento da qualche giorno, restano miti con una minima di 9 gradi a Frosinone e Viterbo e una massima che tocca addirittura i 17 a Latina e Roma. Precipitazioni attese soprattutto nei settori appenninici.

Che tempo fa oggi a Roma

Nubi sparse per l'intera giornata oggi sulla capitale. Il cielo è limpido soltanto nella prima fase della giornata, dalla mattina fino all'ora di pranzo: anche il sole, per queste ore, fa capolino. Nella seconda fase della giornata, invece, è completamente coperto. Soltanto nella tarda serata è attesa pioggia, con venti moderati. Il termometro, invece, oscilla fra i 13 e i 17 gradi centigradi.

Previsioni meteo nelle province

Come anticipato, la minima regionale oggi si tocca a Viterbo e Frosinone dove il termometro scende fino a 9 gradi. La massima, invece, è rispettivamente di 15 e 16 gradi. Nel Viterbese, il cielo si mostra simile a quello atteso nella capitale. Dopo una mattinata di nuvole sparse che si alternano a sole, nella fase della giornata il cielo si incupisce e resta coperto, con venti molto forti in tarda serata. Meno nuvole nel frusinate, dove arrivano solo nelle fasi centrali: in serata, però, anche qui arriva la pioggia: i venti sono deboli, ma le precipitazioni modeste.

Nei settori appenninici e nel reatino la pioggia, invece, arriva già dalla prima mattina. Le prime precipitazioni sono previste verso le 5 e continuano fino alle 13, quando si alternano a schiarite. Dopo una tregua, ricomincia a piovere intorno alle 22. Il termometro qui oscilla fra i 10 e i 13 gradi. Molto più caldo, invece, il capoluogo pontino dove la pioggia è prevista solo in tarda serata. Per tutto il resto della giornata, invece, il cielo è coperto, fatta eccezione per la prima fase della giornata. Qui le temperature si muovono fra gli 11 e i 17 gradi.