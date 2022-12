Previsioni meteo Natale Roma e Lazio: il 25 dicembre cielo nuvoloso ma temperature alte Oggi, domenica 25 dicembre, il cielo sarà nuvoloso in gran parte del Lazio, ma le temperature saranno miti, con massime che arriveranno fino a sedici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un Natale all'insegna del bel tempo (anche se con cielo nuvoloso) e temperature gradevoli quello di oggi, domenica 25 dicembre. In tutta la regione le massime arriveranno anche fino a sedici gradi, mentre le minime non scenderanno moltissimo, segno che il clima sarà sì invernale, ma non troppo freddo.

A Roma, in particolare, la temperatura minima sarà a dodici gradi, mentre la massima non salirà oltre i quindici gradi. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati fino a sera. Le precipitazioni saranno assenti: oggi, infatti, non pioverà in nessuna zona della regione.

A Latina le temperature saranno leggermente più alte rispetto a Roma, con minime a dodici gradi e massime che non andranno oltre i sedici gradi. Qui il cielo sarà solo nuvoloso per tutto il giorno, tranne una breve finestra tra le sedici e le diciannove. Non sono previste piogge, i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Temperature minime più basse a Rieti, dove nel momento più freddo della giornata si arriverà a sette gradi. La massima, invece, arriverà a quindici gradi. Qui il cielo non sarà nuvoloso ma sereno per tutta la giornata, con venti che soffieranno deboli e precipitazioni assenti.

Temperature più rigide a Frosinone, con minime a undici gradi e massime che non andranno oltre i tredici gradi. Il cielo sarà nuvoloso e coperto per tutta la giornata, i venti soffieranno deboli.

A Viterbo le temperature saranno comprese tra sette e quindici gradi. Il cielo sarà coperto per tutto il giorno, tranne un breve intervallo tra le dieci e le tredici. I venti soffieranno moderati e non ci saranno piogge.