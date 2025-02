video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 21 febbraio 2025: torna il sole, ma resta qualche nuvola Sereno variabile a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, venerdì 21 febbraio 2025: torna il sole, ma restano le nuvole. Temperature stabili.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo sereno con qualche nuvola a Roma e nel Lazio in questo venerdì 21 febbraio 2025, il penultimo del mese. Il sole torna, ma il cielo fatica ancora ad apparire completamente limpido. Le temperature restano stabili, comprese fra una minima di zero gradi attesa a Frosinone e una massima di 16 gradi a Frosinone e a Latina. Più rigido, naturalmente, il clima nelle zone di montagna.

Che tempo fa a Roma oggi: temperature e meteo

Possiamo lasciare l'ombrello a casa in questo penultimo venerdì del mese, 21 febbraio 2025. Oggi a Roma, fatta eccezione per qualche nuvola nella mattina e nel primo pomeriggio, è sereno. Le temperature, invece, restano comprese fra la minima di circa 6 gradi e la massima di 15. Cielo sereno che annuncia la bella giornata di domani, sabato 22 febbraio, mentre per la giornata di domenica è prevista qualche nuvola.

Previsioni nelle province del Lazio per venerdì 21 settembre

Cielo sereno con il sole e, in alcuni casi, qualche nuvola, anche nelle altre province della regione Lazio. A Rieti, dopo una mattinata splendente, a partire da metà pomeriggio, verso le 17 circa, come scrive Il Meteo.it, tornano le nuvole e il cielo coperto. Qui le temperature oscillano fra la minima di un grado e la massima di 14. Poco meno rigido il clima a Viterbo, dove il termometro si muove fra i 4 e i 14 gradi. A scaldare qui resta il sole anche nel pomeriggio, nonostante compaia anche qualche nuvola passeggera.

Minima regionale di zero gradi centigradi attesa a Frosinone, dove la massima, invece, arriva a 16 gradi: nel capoluogo ciociaro si prevede sereno variabile ma con precipitazioni assenti. Si conclude, infine, con il capoluogo pontino: a Latina il termometro oscilla fr ai 4 e i 16 gradi centigradi con cielo sereno e sole a cui si aggiunge qualche nuvola a partire dall'ora di pranzo.