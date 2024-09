video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 20 settembre 2024: temperature stabili, qualche nuvola Sole e nuvole, con temperature che non scendo sotto i 10 e non superano i 25 gradi: ecco le previsioni meteo a Roma e nella regione Lazio per venerdì 20 settembre.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e qualche nuvola per questo venerdì di metà settembre a Roma e nella regione Lazio. Nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2024, le temperature restano stabili, comprese fra la minima di 10 gradi attesa a Rieti e la massima di 25, nella capitale. Nubi sparse e cielo nuvoloso. Che si tratti di una tregua del maltempo? In qualsiasi modo la si voglia vedere, dura pochi giorni: la pioggia torna già la prossima settimana.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo sereno per quasi tutto il giorno, fino al tardo pomeriggio quando, verso le 20, si fa coperto. Queste le previsioni meteorologiche per oggi, venerdì 20 settembre 2024, secondo Il Meteo.it nella capitale. Il termometro a Roma oscilla fra una minima di 14 gradi centigradi e una massima di 25 gradi, con venti deboli e precipitazioni assenti.

Le previsioni meteo a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina

Sereno variabile, con qualche nuvola in più nelle altre province della regione Lazio dove le temperature, come anticipato, restano stabili. Le minime si registrano a Rieti e a Viterbo. Nelle zone appenniniche il termometro si muove fra i 10 e i 22 gradi. Dopo un mattina serena, dalla tarda mattinata le nuvole aumentano progressivamente fino a far diventare il cielo completamente coperto in serata. Nella Tuscia, invece, il termometro si muove fra gli 11 e i 23 gradi: sole per tutta la mattina, dal primo pomeriggio arrivano le nuvole.

Fra i 12 e i 23 gradi, invece, si muove il termometro nel Frusinate: anche in questo caso, nei settori appenninici più a sud, le nuvole arrivano progressivamente fino a coprire completamente il cielo la sera. Stesso cielo anche nel capoluogo pontino, dove, però, le temperature sono comprese fra i 15 e i 24 gradi.