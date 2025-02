video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 14 febbraio 2025: pioggia e allerta gialla a San Valentino Temporali e pioggia a Roma e nel Lazio per questo San Valentino: le previsioni meteo per venerdì 14 febbraio, quando è prevista allerta gialla.

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio in questa giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2025: proclamata l'allerta di colore giallo nell'intera regione. Le temperature sono comprese fra la minima di 4 gradi attesa a Rieti e la massima di 14 prevista a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma: pioggia e temporali

Pioggia e temporali nella regione Lazio. Non ne è esente neppure la capitale dove la pioggia arriva fin dalle prime ore della mattina e continua senza stop fino alla serata. Temporali, lampi e fulmini nella prima fase della giornata, nuvole scure e piogge nel pomeriggio. Il termometro oscilla fra i 10 e i 13 gradi, venti moderati.

Le previsioni sulla regione Lazio: l'allerta gialla

Pioggia e temporali nelle prossime ore si abbattono sulla regione Lazio: per questa ragione è stata proclamata allerta gialla. "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati", si legge nel bollettino di avviso. Coinvolti tutti i teeritori e tutte le province per criticità idrogeologica. Per criticità idrogeologica per temporali sui bacini costieri del sud e il bacino del Liri.

Temperature piuttosto stabili. A Rieti, dove la pioggia resta costante per tutto il giorno, oscillano fra i 6 gradi di minima e i 10 di massima. Nel capoluogo della Tuscia, Viterbo, il termometro oscilla fra i 4 e gli 11 gradi e il sereno torna soltanto in tarda serata. Temporale e pioggia forte a Frosinone, con attività elettrica intensa con temperature fra gli 8 e i 12 gradi, mentre a Latina fra gli 11 e i 14 gradi centigradi. Pioggia forte, temporali con lampi e fulmini anche nel capoluogo pontino.