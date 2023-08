Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 11 agosto 2023: cielo sereno e massime fino a 32 gradi Archiviata Circe, si attende ora l’arrivo di una nuova ondata di calore con l’anticiclone Nerone. Cielo sereno, sole e temperature alte: queste le previsioni per oggi, venerdì 11 agosto, su Roma e l’intera regione Lazio.

A cura di Redazione Meteo

A partire da oggi, venerdì 11 agosto, l’alta pressione africana comincerà a riguadagnare terreno: prevista una nuova ondata di calore che provocherà un complessivo aumento delle temperature. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "nel prossimo weekend, e per almeno una settimana, tornerà l'Anticiclone Nordafricano: punte di 36-37°C al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud. Al Nord le massime raggiungeranno 34 gradi, ma l'umidità ci farà soffrire: le temperature percepite saliranno fino a 40 e andremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo".

Nella giornata di oggi, aumento delle temperature ancora contenuto, con le massime che nella Capitale arriveranno a toccare i 32 gradi. L’intera regione sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno in tutte le province del Lazio. Il termometro oscilla fra i 16 gradi di temperatura minima, a Rieti, e i 32 di massima, attesi a Roma e Viterbo.

Previsioni meteo oggi a Roma

Come scrive Il Meteo.it, per la giornata di oggi non sono previste sorprese all’orizzonte: mattino, pomeriggio e sera saranno caratterizzati dal bel tempo, con cielo sereno e temperature che oscillano tra la minima di 18 gradi e la massima di 32. Massime in aumento nei prossimi giorni per l’arrivo dell’anticiclone africano Nerone.

Previsioni meteo nelle altre province del Lazio

La pressione si rinforza ulteriormente sul Lazio: la giornata di oggi venerdì 11 agosto sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con un cielo prevalentemente sereno su tutte le province della regione.

Sul fronte delle temperature avremo tra i 17 e i 31 gradi a Frosinone, tra i 19 e i 31 gradi a Latina, tra i 16 e i 30 gradi a Rieti, tra i 17 e i 32 gradi a Viterbo.