Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 10 gennaio 2025: cielo nuvoloso e temperature in calo Cielo nuvoloso con il sole che fa capolino, temperature in lieve calo: queste le previsioni per oggi, venerdì 10 gennaio 2025 a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso e un timido sole che fa capolino fra le nubi: queste le previsioni meteorologiche previste per oggi, venerdì 10 gennaio 2025. Le temperature subisco un lieve calo di appena qualche grado centigrado. La minima attesa è di 7 gradi, prevista a Viterbo e Rieti. La massima, invece, è di 16 attesa a Latina e Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

È una delle città in cui è attesa la temperatura massima regionale di 16 gradi. Si tratta di Roma, dove la minima non scende oltre i 7 gradi. Nella capitale dopo una prima mattina con le nuvole, spunta il sole per il resto della mattinata e il primo pomeriggio. Dopo le 18, però, ritornano le nuvole. Come scrive il Meteo.it, il vento è debole e le precipitazioni sono assenti.

Previsioni meteo sulle province del Lazio

Nebbia e foschia a Viterbo, dove oggi il termometro raggiunge i 7 gradi di temperatura minima e i 14 di massima. Una giornata di nuvole e nebbia in questa giornata di inizio gennaio, in cui alle nubi scure e al cielo coperto si alternano brevi schiarite. Stesse temperature attese anche a Rieti, dove le schiarite arrivano soltanto fra le 13 e le 16. Per i resto, invece, il cielo appare totalmente coperto e cupo. Ma le precipitazioni risultano essere assenti.

Un grado in più le temperature a Frosinone, dove il termometro oscilla fra gl 8 gradi di minima e i 15 di massima. Dopo una mattina di nuvole scure e cielo coperto, nel pomeriggio arrivano le schiarite e il cielo limpido. Si tratta di un cielo sereno passeggero, visto che domani è già previsto il ritorno della pioggia. Ancora qualche grado in più sul litorale dove, a Latina, il termometro si muove fra una minima di 10 e una massima di 16 gradi centigradi. Oltre alle nuvole leggere che coprono il sole, per il resto della giornata il cielo è limpido fino alla notte: anche qui arrivano presto le precipitazioni.