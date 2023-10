Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 14 ottobre 2023: arrivano le prime nuvole Temperature fra i 13 e i 27 gradi, attesi a Roma. Nel cielo splende il sole fatta eccezione per la zona sud della regione Lazio. Perturbazioni in arrivo.

A cura di Beatrice Tominic

Iniziano ad arrivare le prime nuvole che portano pioggia perturbazioni la prossima settimana. In molti territori della regione Lazio oggi, sabato 14 ottobre 2023, resta il sole. In altri, come nel frusinate e nel pontino, il cielo viene coperto dalle nubi. Le temperature sono ancora in calo: la massima non supera i 27 gradi registrati a Roma, la minima non scende sotto ai 13 di Rieti e Viterbo.

Previsioni del tempo oggi a Roma

Il termometro oscilla verso le temperature più calde della regione: come anticipato si muove fra la massima di 27 e una temperatura minima di 15 gradi centigradi. Nelle fasi centrali del giorno, dalla tarda mattinata fino alla sera, il cielo è limpido e il sole splende, come scrive il Meteo.it. Prima, però, fino alle 11 di mattina e, poi, a partire dalle 10 di sera, tornano le nuvole e il cielo è coperto. Venti moderati.

Il meteo nelle province della regione Lazio

Come anticipato, invece, le temperature più basse si toccano a Rieti e a Viterbo, dove la minima si muove intorno ai 13 e quella massima, in entrambe le province, è di 25. Simili anche le previsioni meteo, con giornata tendenzialmente serena, cielo limpido e sole splendente, ma qualche nuvola nella prima parte della mattinata.

Temperatura massima uguale anche a Frosinone e Latina, dove il termometro non supera i 26 gradi. Le minime, invece, sono di 17 gradi per il capoluogo pontino e di 15 per quello ciociaro. I territori nella parte più a sud della regione sono quelle che meno riescono a godersi il sole. Nel corso della mattinata il cielo risulta coperto nel frusinate, mentre nei territori pontini le nuvole, oltre alla mattina, tornano anche nel corso della serata.