Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi sabato 10 maggio 2025: temperature stabili, torna il sole Torna il sole a Roma e nel Lazio dopo giorni di nuvole e cielo coperto. Le temperature restano stabili. Ecco le previsioni per oggi, sabato 10 maggio 2025.

A cura di Beatrice Tominic

A Roma e nel Lazio torna il sole in questo sabato di metà mese, 10 maggio 2025. Il cielo è meno grigio e scuro, le precipitazioni sembrano escluse. Le temperature restano stabili, comprese fra la minima regionale di 9 gradi centigradi attesa a Rieti e Viterbo e la massima di 24 prevista, invece, a Frosinone e a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma: finalmente il sole

Una giornata di sole per tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera. Ecco come si presenta in questo sabato 10 maggio 2025 il meteo sulla capitale. Nessuna precipitazione all'orizzonte. L'umidità registrata è alta, i venti variano fra il debole e il moderato. Le temperature, infine, restano stabili, piuttosto miti. Il termometro oggi oscilla fra una massima di 24 e una minima di 11 gradi centigradi.

Che tempo fa nelle province del Lazio

Come spesso succede, le temperature minime della regione Lazio si registrano a Rieti e Viterbo. In entrambi i casi, per la giornata di oggi, oscillano fra la minima di 9 gradi centigradi e i 22. Nel capoluogo appenninico, però, tutta la giornata di sabato è caratterizzata dal sole e dal cielo limpido. Sole, venti deboli e zero piogge: rischiano di fare capolino le nuvole soltanto in brevi momenti della giornata, ma poi tornano via. Diversamente, però, nel capoluogo della Tuscia il cielo si presenta un po' più nuvoloso, soprattutto a metà giornata.

La temperatura massima, in questa giornata, come anticipato, oltre alla capitale lo presenta anche Frosinone, dove il termometro oscilla fra i 10 gradi centigradi di minima e i 24 di massima. Venti deboli, moderati soltanto nel tardo pomeriggio, nel capoluogo della Ciociaria, dove qualche nuvola si mostra soltanto nel primo pomeriggio. Compresi fra i 12 e i 23, invece, i gradi centigradi entro cui oscilla il termometro a Latina. Nel capoluogo pontino, invece, splende il sole tutto il giorno e le nuvole arrivano soltanto in serata dopo le ore venti, ma sono escluse le piogge. Venti, invece, fra i deboli e i moderati.