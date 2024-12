Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 4 dicembre 2024: pioggia e allerta gialla

video suggerito

Piogge e temporali previste per questo 4 dicembre 2024 a Roma e nel Lazio. In alcune zone è stato proclamato lo stato di allerta di colore giallo per il rischio di temporali molto intensi a partire dalla mattina di oggi e per le successive 12-28 ore. A diramare l'avviso il dipartimento di protezione civile della Regione Lazio, insieme al numero di emergenza unico 112 e alla Direzione Emergenza.

Le temperature nella regione oscillano fra i 5 gradi di minima attesi a Rieti e i 14 di massima attesi a Roma e a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Pioggia e temperature in calo nella capitale, dove, sebbene non sia stata espressamente contrassegnata l'allerta di colore giallo, non si escludono temporali e precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio. Il termometro, nella capitale, oscilla fra gli 8 e i 14 gradi. Come scrive il sito dell'Aeronautica Militare, inoltre, le piogge si concentrano soprattutto fra l'ora di pranzo (da mezzogiorno alle 13) al tardo pomeriggio, dalle 18 fino alle 20.

Previsioni meteo nelle altre province

Ad avere la peggio, nella giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2o24, come mostra la cartina in alto, è la zona pontina. L'allerta di colore giallo riguarda soprattutto la zona costiera a sud ovest dove è previsto che si abbattano forti temporali. Altri rovesci, anche importanti, sono attesi negli altri territori. Cielo coperto e piogge deboli, infine, nelle zone più a nord della regione: quelle della Tuscia e dell'Appennino di Rieti.

Per quanto riguarda le temperature attese a Viterbo si muovo fra i 6 e i 10 gradi; a Rieti fra i 5 e gli 11 mentre, nelle province del sud, nonostante il maltempo, oscillano fra i 9 e i 13 di Frosinone e fra gli 11 e i 14 di Latina.