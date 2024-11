video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 11 novembre 2024: sole e qualche nube sparsa Sole e nuvole sparse, con temperature in calo a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni per oggi, lunedì 11 novembre 2024.

A cura di Redazione Meteo

Sole e qualche nube sparsa oggi a Roma e nel Lazio, con temperature in calo nella maggior parte delle province in questa giornata di metà mese, lunedì 11 novembre 2024. Le minime arrivano a 4 gradi centigradi, attesi nella provincia di Viterbo, mentre le massime non superano i 20 gradi, previsti a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Nuvole e sole che fa capolino oggi a Roma, nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2024. Per la maggior parte del giorni il sole fa capolino da nuvole sparse che coprono il cielo. Ma nel pomeriggio il tempo è destinato a peggiorare: fra le ore 16 e le 19 il cielo è coperto e si fa grigio. Precipitazioni non previste e venti deboli. Le temperature, invece, oscillano fra una minima di 11 gradi e una massima di 19 gradi centigradi.

Che tempo fa oggi nelle province

Temperature più rigide nelle altre province: in quella di Viterbo il termometro oscilla fra i 4 gradi di minima e i 15 di massima. Qui per l'intera giornata è previsto sole con precipitazioni assenti, ma venti moderati. Pomeriggio nuvoloso, invece, nella provincia di Rieti, dove le temperature sono leggermente più alte: la minima si muove fra i 6 e i 16 gradi centigradi. Dopo una mattinata di sole, a partire dalle 13, arrivano le nuvole sempre più fitte.

Spostandosi più a sud seguendo gli Appennini, in provincia di Frosinone, dopo qualche nuvola notturna, esce il sole per l'intera giornata di oggi con precipitazioni assenti e venti deboli, mentre le temperature sono comprese fra i 9 e i 18 gradi. In quella di Latina, per concludere, le temperature si muovono fra i 14 e i 20 gradi: fatta eccezione per qualche nuvola passeggera, anche qui è previsto sole.