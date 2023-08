Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi 25 agosto 2023: ancora sole e temperature roventi Ancora un’altra giornata da bollino rosso sul Lazio: sole e temperature comprese fra 20 e 37 gradi. Ma dalla prossima settimana, tornano fresco e pioggia.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora caldo nella Regione Lazio e nella capitale. In attesa dell'arrivo del ciclone Poppea, previsto per la fine del weekend, che porterà con sé il calo delle temperature e l'arrivo delle piogge, l'anticiclone Nerone continua a fornirci sole e caldo da bollino rosso.

Oggi, venerdì 25 agosto 2023, così come domani, sabato 26, sono quattro le province che raggiungono il livello massimo di allerta per le ondate di calore: Rieti, Frosinone, Latina e la capitale. Viterbo, dopo un primo bollino rosso di oggi, per domani prevede un'allerta minima di colore verde.

Previsioni meteo a Roma oggi

Il termometro oscilla fra i 22 e i 37 gradi centigradi che, nelle zone centrali, non faticano a sfiorare i quaranta: queste le temperature di oggi sulla capitale, secondo le previsioni de Il Meteo.it. Sole e caldo continuano a caratterizzare questa fine estate romana, riducendo drasticamente i venti e le brezze che hanno reso famosa Roma nella letteratura e nei canti popolari. Anche la capitale, sia oggi che domani, è una delle province contrassegnate dal bollino rosso per le altissime temperature: attenzione, soprattutto se si rientra nelle categorie più fragili.

Previsioni di oggi sulle altre province

Bollino rosso anche a Rieti, dove si registra la temperatura minima più bassa della giornata, di 20 gradi centigradi, mentre la massima arriva a 35. Un grado in più a Viterbo dove, solo per oggi, anche qui viene segnalata la massima allerta calore: in entrambi i casi i venti sono deboli.

Nella morsa di Nerone ci sono finite anche Frosinone e Latina. Nel capoluogo ciociaro le temperature sono comprese fra i 22 e i 36 gradi, mentre in quello pontino fra i 23 e i 35: in entrambi i centri anche domani ritroviamo l'allerta per bollino rosso.