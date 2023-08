Ondate di calore nel Lazio: ancora giornate da bollino rosso a Roma, Frosinone, Latina e Rieti Continua il caldo da bollino rosso nel Lazio e nella capitale, con picchi che sfiorano i quaranta gradi. Inversione di rotta dalla prossima settimana, con l’arrivo di piogge e calo drastico delle temperature.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (La Presse)

Non si arresta il caldo a Roma e nella capitale, dove le temperature continuano a sfiorare i 40 gradi centigradi. Come comunicato dal ministero della Salute, anche oggi, giovedì 24 agosto; domani venerdì 25 e sabato 26 agosto bollino rosso a Roma, Rieti, Frosinone e Latina. Due giorni di rosso anche a Viterbo, dove, però, nella giornata di sabato 26 è attesto bollino giallo.

Più tranquilla la situazione, invece, nel sesto centro cittadino preso in considerazione dal ministero (unico che non è anche una provincia). Si tratta di Civitavecchia, nel litorale laziale a nord di Roma, dove l'emergenza caldo, di primo livello, cioè di colore giallo, riguarda le giornate di giovedì 24 e venerdì 25. Bollino verde, invece, per sabato 26.

Proprio dalla fine del weekend, progressivamente, si attende un calo delle temperature su tutta la regione Lazio anche di 10 gradi centigradi, con l'arrivo delle prime piogge che apriranno il mese di settembre.

Le ondate di calore dei prossimi giorni: termometro sfiora i 40 gradi

Nel frattempo, però, restano le temperature alte che hanno contraddistinto il mese d'agosto con picchi che sfiorano i quaranta gradi. Le città più a rischio, come anticipato, restano Roma, Rieti, Latina e Frosinone. In queste città, le temperature sono molto elevate per più giorni consecutivi: a questo si aggiunge un tasso elevato di umidità, tanto sole e assenza di ventilazione. Proprio per questa ragione è necessario non dimenticarsi dei piccoli ma importanti accorgimenti da seguire nella stagione calda, dai pasti leggeri al bere tanta acqua, soprattutto per le persone appartenenti alle categorie considerate più fragili e a rischio, come anziani, bambini e donne incinte.