Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 8 gennaio 2024: nuvole e cielo coperto Cielo coperto e nuvoloso, con temperature che non superano i 15 gradi attesi a Latina: queste le previsioni meteo per lunedì 8 gennaio 2024 a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questo secondo lunedì del 2024, il sole prova a fare capolino in un cielo coperto e nuvoloso. Questo è quanto prevede il meteo di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, a Roma e nel resto della regione. Il termometro, invece, oscilla fra i 2 gradi di temperatura minima, attesi nel Viterbese e i 15 di massima, attesi nel capoluogo pontino.

Che tempo fa oggi nella capitale

Tempo incerto anche su Roma, dove negli ultimi due giorni c'è stata un'allerta gialla per i temporali. Il meteo oggi è più clemente: le nuvole lasciano passare un po' di luce del sole, sebbene il cielo resti per l'intera giornata nuvoloso, come scrive il Meteo.it. Il termometro nella provincia romana oscilla fra i 7 gradi di minima e i 14 di massima, attesi però soltanto nella fase centrale della giornata.

Previsioni meteo sulle altre province

Cielo nuvoloso anche nelle altre zone della regione Lazio nella giornata di oggi. Nel Viterbese, dove la giornata si apre con una pioggia notturna, il cielo continua ad essere nuvoloso per l'intero lunedì. È in questa zona che si toccano le temperature più basse nella regione, con 2 gradi di minima e una massima che non supera gli 8 gradi centigradi. Un grado in più, invece, nel Reatino dove il termometro oscilla fra i 3 e i 10 gradi. Anche in questo caso il cielo è nuvoloso per l'intera giornata, fatta eccezione per le ore centrali.

Dopo una mattina dal cielo grigio, dal primo pomeriggio sembra tornare la luce, nonostante le nuvole, nella provincia ciociara. Qui il termometro oscilla fra i 7 e i 13 gradi centigradi e le nuvole coprono il cielo fino alla tarda serata. Una situazione simile quella nei territori pontini dove le temperature sono comprese fra i 9 e i 15 gradi e, dopo la pioggia notturna, le nuvole continuano ad essere presenti per l'intera giornata.