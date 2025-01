video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 23 gennaio 2025: niente sole e cielo coperto Cielo coperto e niente sole a Roma e nel Lazio in questo giovedì 23 gennaio 2025: ecco le previsioni meteo per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Continua l'ondata di maltempo anche a Roma e nel Lazio anche in questa giornata di giovedì 23 gennaio 2025. Dopo giorni di pioggia incessante, forse il clima ci concede una pausa: ma il sole non c'è e il cielo resta coperto e scuro. Miti, invece, le temperature. La massima è attesa a Roma e Latina e si aggira sui 16 gradi, mentre la minima non scende sotto ai 7 gradi centigradi attesi a Rieti.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo una mattinata di nuvole scure e grigie, forse nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, torna qualche schiarita. Le precipitazioni, dopo giorni di temporali e pioggia, sembrano essere assenti, mentre i venti si muovono fra i forti e i moderati. Per quanto riguarda le temperature, infine, il termometro oscilla fra gli 11 e i 16 gradi centigradi, come riporta il Meteo.it.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio: che tempo fa in provincia

Come anticipato la provincia più fredda, come spesso accade, è Rieti. Il termometro si muove fra gli 7 gradi di minima e i 14 di massima. Venti moderati e precipitazioni assenti. La giornata, nel suo insieme, è nuvolosa, con qualche raggio di sole che prova a fare capolino. Un po' più scura, invece, a Viterbo, dove il cielo appare completamento coperto, ma si escludono precipitazioni. Qui, invece, le temperature oscillano fra gli 8 e i 14 gradi.

Stessa temperatura che caratterizza la giornata a Frosinone dove, dopo tante nuvole scure, il cielo sembra schiarirsi progressivamente fino a tornare sereno verso le 19. E infine Latina dove, insieme a Roma, si registra la temperatura massima della giornata. Il termometro si muove fra i 10 e i 16 gradi centigradi. Diversamente, però, nel capoluogo pontino sembra già essere tornato il sereno. Le nuvole offuscano il sole fino alle 16, poi torna il sereno.