Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 28 luglio 2024: caldo da bollino rosso Caldo da bollino rosso per questa domenica 28 luglio 2024 a Roma e nel Lazio: ecco che tempo fa oggi, dalle temperature alle previsioni meteo.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Continua il caldo in questi ultimi giorni di luglio 2024. Per la giornata di oggi, domenica 28 luglio 2024, le temperature portano ad un bollino rosso in tre province su cinque nella regione Lazio. Le ondate di calore più faticose si attendono a Frosinone, Rieti e Roma. Bollino arancione, invece resiste anche oggi a Viterbo e Latina. Ma attenzione: questo non vuol dire che il termometro è più clemente. Le temperature attese per oggi oscillano fra i 19 gradi di minima e i 37 di massima.

Che tempo fa oggi a Roma: sole e caldo

Per chi può quella di oggi sembra la giornata ideale da passare al mare. Sole e caldo sulla capitale dove il termometro oscilla da una minima di 22 gradi centigradi, come riporta Il Meteo.it, fino ad una massima di 37 gradi centigradi destinati ad aumentare di un paio di gradi nelle zone più centrali della città. Attenzione dalle ore 11 alle 23 per il caldo, venti moderati e precipitazioni assenti.

Le previsioni meteo nelle province

Caldo anche nelle province della regione Lazio, con calore da bollino rosso in due delle province, Rieti e Frosinone. Proprio nel Reatino si raggiungono oggi i 35 gradi di temperatura massima mentre, per la minima, non si scende sotto ai 19 gradi. La fascia più a rischio, nelle zone appenniniche, è fra le ore 11 e le 17, venti deboli. Bollino arancione nel Viterbese, dove il termometro si muove fra i 19 e i 36 gradi centigradi con picco, anche in questo caso, fra le 11 e le 17. I venti, però, sono leggermente moderati.

Bollino arancione anche a Latina dove i più fortunati potranno godere di un tuffo sul litorale pontino. Le temperature si muovono fra i 23 e i 35 gradi centigradi con venti moderati. Deboli invece a Frosinone, un'altra città da bollino rosso. Qui il termometro oscilla fra i 22 e i 36 gradi.