Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 23 marzo 2025: nuvole con qualche raggio di sole Torna il sole in questa domenica del mese, 23 marzo 2025. Dopo le piogge di ieri, torna il sereno in quasi tutta la regione: nuvole nere si alternano al sole.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo coperto con allerta gialla nelle zone a nord della regione Lazio in questa penultima domenica del mese, 23 marzo 2025. Le temperature, invece, sono leggermente in aumento e oscillano fra una minima di 10 e una massima di 19 gradi centigradi.

Che tempo fa oggi a Roma: le previsioni nella capitale

Dopo qualche pioggia nella nottata, nella giornata di oggi il cielo appare nuvoloso e scuro, con appena qualche raggio di sole. Nel corso della giornata, però, le precipitazioni sono assenti, mentre i venti oscillano fra moderati e deboli. Le temperature sono lieve aumento rispetto ai giorni scorsi e si muovono fra una minima di 11 gradi e una massima di 18 gradi centigradi.

Che tempo fa nella regione Lazio

Temperature comprese fra i 10 e i 16 gradi centigradi a Rieti, dove si tocca la minima regionale, condivisa anche con le città di Viterbo e Frosinone e la massima più bassa dell'intero Lazio, di 16 gradi centigradi. Nel capoluogo della Sabina piove per tutta la prima mattina, poi il cielo torna scuro, nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni. Come la capitale, anche qui verso la prima serata il cielo si rasserena un po'. Attenzione, però: come mostra la cartina diffusa dalla Protezione civile della regione Lazio, nei territori dell'Appennino di Rieti, dei Bacini costieri del nord e di quello medio del Tevere, si rischia l'allerta per criticità idrogeologica di colore giallo.

A Viterbo, come anticipato, il termometro oscilla fra i 10 e i 17 gradi. Nuvole e poche precipitazioni attese, ma il sole potrebbe spuntare fin da metà pomeriggio. Comprese fra i 10 e i 19 gradi le temperature a Frosinone dove, fatta eccezione per le ore notturne, oggi il cielo è sereno variabile, con qualche nuvola passeggera, ma domani torna la pioggia. Diversamente, invece, a Latina il cielo coperto e le precipitazioni restano anche oggi, mentre il termometro oscilla fra gli 11 e i 18 gradi.