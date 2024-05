video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 19 maggio 2024: tornano nuvole e pioggia Temperature comprese fra i 12 e i 26 gradi oggi, domenica 19 maggio 2024, a Roma e nel Lazio. Cielo coperto e nuvole, fra oggi e domani torna la pioggia in tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano le nuvole in questa domenica di metà maggio. E anche qualche pioggia seguita da schiarite. Queste le previsioni meteo per oggi, domenica 19 maggio 2024. Il termometro, invece, oscilla fra una minima di 12 gradi centigradi attesa a Rieti e Viterbo e una massima di 26, prevista sulla capitale.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo grigio con nubi sparse. E il rischio di qualche pioggia isolata nella prima parte del pomeriggio. Questo è quanto previsto per oggi nella capitale. Il termometro qui oscilla fra i 14 e i 26 gradi centigradi. I venti, come precisa Il Meteo.it, oscilla fra il moderato e il debole. Situazione in peggioramento per domani e martedì, previsti temporali con piogge e attività elettrica intensa.

Le previsioni meteo nelle altre province

Torna il maltempo anche nelle altre province. Nel Reatino per tutto il giorno si alternano piogge e nuvole, con qualche schiarita. Venti fra il debole e il moderato, con pioggia nella prima metà del pomeriggio. Il termometro oscilla fra i 12 e i 22 gradi centigradi. Stessa situazione, ma con un grado in più atteso sulla massima, nel Viterbese. Nella Tuscia la giornata inizia con il cielo coperto e poi comincia a piovere, per l'intera giornata di domenica 19 maggio. Precipitazioni modeste e costanti dalla mattina fino alla serata.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 10 maggio 2024: sole e nuvola

Oscilla fra i 13 gradi di minima e i 25 di massima il termometro a Frosinone, dove il cielo resta grigio e coperto per tutta la mattina, con qualche schiarita. Ma si tratta di un'illusione. Dopo le ore 20 arriva la pioggia. Ritarda di un giorno l'arrivo della pioggia nelle zone del litorale: in provincia di Latina nubi e schiarite per tutta la domenica, pioggia dal lunedì. Nel frattempo le temperature restano comprese fra i 16 e i 25 gradi.