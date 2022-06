Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 19 giugno: sole e caldo Cielo sereno e caldo per il 19 giugno: questa settimana si chiude con una domenica di bel tempo su tutta la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

La seconda settimana di giugno si chiude con una domenica calda e assolata: in cielo non appare neppure una nuvola e sembra la stagione ideale per andare a rinfrescarsi al mare o in campagna. Su tutti i territori della regione Lazio le temperature restano piuttosto calde, ma non superano i 30 gradi, fatta eccezione per la città di Roma dove si raggiungono i 32.

Sereno e temperature massime a Roma: le previsioni di domenica 19 giugno

La capitale, come anticipato, rappresenta il territorio in cui il termometro raggiunge la temperatura più alta in questa ultima domenica di primavera. Se le minime non vanno sotto ai 18 gradi, le massime invece superano i 30 arrivando a toccare i 32 gradi centigradi. Il sole cocente, come di consueto, inizia a riscaldare pesantemente nella tarda mattinata, verso le 11, ma stavolta il calore dei raggi solari resta fino alle ore 18.

Previsioni meteo e temperature sulla regione Lazio

Diversamente dalla capitale, negli altri territori del Lazio le temperature massime si bloccano una volta arrivata a 30 gradi. Come spesso accade, la città di Rieti si conferma essere la più fresca: le temperature minime si aggirano sui 14 gradi centigradi, mentre le massime non superano i 29. Stesse temperature minime anche a Viterbo, dove invece le massime aumentano di un solo grado. Temperature minime, invece, di 15 gradi a Frosinone, dove le massime anche qui raggiungono i 30 gradi: nella zona del frusinate, però, si percepisce davvero molto caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il capoluogo pontino, infine, si afferma la zona con le temperature minime più alte, grazie ai suoi 19 gradi: le massime, invece, anche qui sono di 30 gradi.