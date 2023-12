Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 17 dicembre 2023: sole e freddo Domenica serena e soleggiata, con temperature che non superano gli 11 gradi a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni per questa domenica, 17 dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Temperature lievemente in calo in questa ultima domenica prima della pausa invernale e natalizia. Il termometro oggi si muove fra i -2 gradi attesi a Rieti e la massima di 12 gradi a Latina. Il cielo è sereno ovunque, privo di nuvole e con il sole. Ma, come anticipato, il freddo inizia a farsi sentire.

Che tempo fa oggi a Roma

Precipitazioni assenti e venti moderati soltanto nella prima fase della giornata nella capitale per questa domenica 17 dicembre. Il termometro oscilla fra i 3 gradi di temperatura minima e gli 11 di massima, come scrive il Meteo.it. Fatta eccezione per il capoluogo pontino, è la città più mite di questo fine settimana.

Le previsioni meteo sulle province

Sono nel reatino i territori dove il termometro raggiunge le temperature più basse questa domenica che, addirittura, scivolano nella minima di due gradi sotto lo zero. Cielo terso e venti moderati nella prima parte della giornata. La temperatura massima, di nove gradi, è la stessa attesa a Viterbo: qui, però, la minima non scende più in basso di un grado. Anche a Viterbo la domenica è soleggiata. Ma qui per tutta la mattina fanno la loro comparsa le nuvole che coprono un po' il cielo.

Zero gradi di temperature minima a Frosinone, dove il termometro scende anche sotto lo zero nelle prime ore della mattina. La massima, invece, è di 11 gradi, raggiungibili soltanto verso l'ora di pranzo, a metà giornata. Il cielo anche qui è limpido e c'è il sole: una condizione che sembra accomunare quasi ogni giorno della prossima settimana. Situazione simile nella provincia pontina dove, però, il termometro oscilla fra i 2 e i 12 gradi centigradi. Cielo sereno e sole anche qui: le prime nuvole tornano soltanto mercoledì.