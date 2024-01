Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 14 gennaio 2023: torna la pioggia Torna la pioggia a Roma e nel Lazio, con temperature che restano basse, comprese fra -1 e 13 gradi: le previsioni meteo per oggi domenica 14 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano le piogge oggi nella capitale e nella regione Lazio: al freddo, con il termometro in picchiata già nei giorni scorsi, si aggiunge anche il maltempo che progressivamente raggiunge ogni provincia. Il termometro oggi, domenica 14 gennaio, oscilla fra la minima di -1 grado a Viterbo e Rieti e la massima di 13 gradi centigradi a Roma, unica zona in cui la pioggia sembra farsi attendere e dove, invece, rimane cielo nuvoloso.

Che tempo fa oggi a Roma

Nubi sparse sulla capitale, dove ogni tanto il sole torna a fare capolino. Secondo quanto riportato da il Meteo.it, qualche pioggia debole è attesa soltanto nelle prime ore della mattina, fra le 3 della notte e le 7 della mattina e poi ancora dopo le 21. Il termometro, invece, oscilla fra una minima di 8 e una massima di 13 gradi centigradi: probabilmente si tratta della provincia più mite in questi giorni.

Che tempo fa nelle province

Viterbo e Rieti, come anticipato, sono le province più fredde in questa domenica 14 gennaio 2024. La minima, in entrambi i casi, è di -1, mentre la massima si ferma a 8 gradi nei settori appenninici e a 10 nella zona della Tuscia. In entrambi i casi il cielo resta coperto tutta la giornata, con piogge sparse e venti moderati.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 2 gennaio 2024: nuvole e foschia

Più miti, invece, le regioni del sud. Nel frusinate il termometro oscilla fra i 3 gradi centigradi di minima e i 10 di massima: dopo la nebbia nelle prime ore della giornata, dalla mattina fino alla sera si attende la pioggia con precipitazioni modeste anche sopra i 5 millimetri. Situazione simile anche nel capoluogo pontino dove la pioggia inizia a scendere fin dalle prime ore della mattina, ma il termometro è più clemente: temperature fra i 7 e i 12 gradi.