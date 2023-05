Previsioni meteo 24 maggio: sole su Roma ma sul resto del Lazio ancora pioggia e temporali Sole su Roma, pioggia e temporali sparsi sul resto del Lazio. Sono le previsioni del meteo per mercoledì 24 maggio. La speranza è che arrivi finalmente una fase di stabilità.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 24 maggio, registrano sole. Un quadro meterologico piuttosto ancora instabile, dato che sulla Capitale il cielo resterà sereno, mentre sul resto della regione potrebbe ancora piovere, con temporali e grandinate come nei giorni scorsi. Il maltempo, nonostante ci troviamo ormai in piena primavera e nella seconda metà di maggio, sembra ancora non essere finito. E come annunciano gli esperti de Il Meteo.it prepariamoci all'arrivo di una "passata temporalesca", con una nuova fase perturbata.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 24 maggio

Mercoledì 24 maggio su Roma il cielo è poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 16 e massime di 25 gradi. Pare che per quanto riguarda almeno Roma per ora il tempo si manterrà bello e non si attendono nuove precipitazioni. La speranza è che, dato l'arrivo ormai prossimo di giugno e della stagione calda, non ci siano nuove sorprese sul fronte meterologico per quanto riguarda il maltempo e che ci avviamo con questa settimana ad una fase di stabilità in vista dell'estate.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo per mercoledì 24 maggio registrano tempo bello e soleggiato su Frosinone e Latina, temporali alternati a schiarite su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Viterbo. Sul fronte delle temperature registreremo un primo aumento con valori compresi tra minime di 13 e massime di 24 gradi a Frosinone, minime di 15 e massime di 24 gradi a Latina, tra 11 e 23 a Rieti, tra 12 e 23 gradi a Viterbo.