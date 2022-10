Previsioni del meteo Roma e Lazio 29 ottobre: sole e caldo, si sfiorano i 30 gradi Tempo bello, cielo sereno e sole con temperature fino a massime di 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 29 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 29 ottobre, registrano sole e caldo, con temperature massime di 26 gradi. Un altro fine settimana di tempo bello quello di fine mese. Novembre è alle porte ma la bella stagione sembra non finire mai. Quale occasione migliore per concedersi un weekend furi città all'aria aperta tra la natura, per una gita fuori porta o qualche ora per una passeggiata al mare? Godiamoci l'ultima coda dell'anticiclone africano, perché come annunciano gli esperti de Il Meteo.it pare che a partire dal prossimo mese subito dopo il ponte di Ognissanti, potrebbero tornare le piogge. Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa sta infatti per raggiungere il Bacino del Mediterraneo, portando con sé aria più fredda di origine polare, che farà precipitare la colonnina di mercurio. Ma l'ipotesi della ‘novembrata‘ per gli esperti, con valori al di sopra della media stagionale, pare non sia ancora del tutto da scartare.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 ottobre

Oggi, sabato 29 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Sulla Capitale il cielo sarà sereno al mattino, di pomeriggio e di sera, le temperature oscilleranno tra 13 e 26 gradi e il vento soffierà debole. Stesso discorso per il resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove brillerà il sole e le temperature si manterranno sempre pittosto alte per la stagione, intorno ai 25 gradi, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 30 ottobre

Domenica 30 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con temperature comprese tra gli 11 e i 25 gradi. L'ultimo giorno di ottobre sembrerà di essere ancora in estate, una giornata mite e piacevole. Tempo bello anche nel resto del territorio del Lazio, con cielo sereno e sole e valori massimi intorno ai 25 gradi.