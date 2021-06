in foto: Meteo Roma

Le previsioni del meteo a Roma dal 14 al 20 giugno registrano tempo bello e soleggiato. Sarà una settimana che vedrà la prima ondata di caldo, con temperature massime che nel Lazio, specialmente in città, arriveranno pari ed oltre i 30 centigradi nelle ore centrali. Godremo dal punto di vista meteorologico, di una certa stabilità, ciò grazie all'anticiclone africano, una corrente d'aria proveniente direttamente dal deserto del Sahara, che farà alzare in tutta Italia la colonnina di mercurio. L'alta pressione la farà dunque da padrona. Venerdì è invece in vista un nuovo cambiamento del quadro metereologico. Come ha spiegato l'esperto meteorologo colonnello Mario Giuliacci in un'intervista a Fanpage.it su come sarà l'estate 2021 e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane, i temporali non sono ancora finiti, ma per fine mese dobbiamo attenderci un nuovo peggioramento: "L'ultima decade di giugno vedrà il ritorno di fresche correnti atlantiche, con temporali pomeridiani, con un calo delle temperature fino a 27 gradi".

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 14 giugno

Domani, lunedì 14 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con temperature che oscilleranno tra minime di 17 e massime di 32 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata, con parziali e innocui annuvolamenti di sera. Le precipitazioni saranno assenti, mentre il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del Lazio il cielo sarà poco nuvoloso, con valori che si manterranno piuttosto alti senza particolari cambiamenti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 giugno

È ancora presto per le previsioni del meteo a Roma di sabato 19 e domenica 20 giugno. Il prossimo weekend il tempo dovrebbe mantenersi bello e soleggiato, con temperature che arriveranno a toccare punte massime di 33 centigradi. Su alcune zone d'Italia tuttavia per venerdì si attende una fase perturbata. Per avere informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.