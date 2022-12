Previsione meteo Roma e Lazio per oggi 13 dicembre: torna il maltempo, in arrivo piogge forti A Roma previsti rovesci anche di forte intensità nel corso della mattinata di oggi, martedì 13 dicembre. Nuvoloso ma senza piogge in serata.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo una giornata caratterizzata dal sole (e da temperature più fredde rispetto alla scorsa settimana), riecco la pioggia. In particolare a Roma previsti rovesci anche di forte intensità nel corso della mattinata di oggi, martedì 13 dicembre. Nuvoloso ma senza piogge in serata. Tutto il resto della settimana, però, sarà all'insegna del maltempo, con precipitazioni sia mercoledì, che giovedì, venerdì e sabato. Da domenica dovrebbe tornare il sole. Per quanto riguarda le temperature, le massime non saliranno sopra i 13 gradi nelle ore più calde delle giornate. Le minime, invece, si attesteranno intorno ai 7 gradi.

Maltempo in arrivo, pioggia soprattutto mercoledì

Da oggi torneranno le piogge praticamente in tutta Italia. Mercoledì, invece, arriverà un secondo impulso perturbato che, secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, colpirà soprattutto il Centro Sud Italia. Sono possibili nubifragi tra Lazio e Campania. Le temperature saranno in leggero aumento. "Da giovedì, potrebbe arrivare la terza perturbazione: un ciclone ricolmo di aria instabile investirà in pieno l'Italia portando tante piogge e nubifragi. Infine nel weekend tornerà a sorpresa l'alta pressione per cui dopo un sabato ancora un po' incerto, da domenica tornerà il bel tempo su tutte le regioni", spiegano ancora i meteorologi. La giornata da segnare con il bollino rosso, per quanto riguarda il Lazio, è quella di domani, mercoledì 14 dicembre. Pioverà tanto, lungo tutto l'arco della giornata e sono possibili nubifragi soprattutto nel basso Lazio. È possibile che la Protezione Civile emetta un'allerta meteo.