Previsione meteo Roma e Lazio 9 maggio: cielo nuvoloso, si fermano le piogge Cielo parzialmente nuvoloso oggi, giovedì 9 maggio, in tutto il Lazio, ma temperature alte, anche fino a 26 gradi. Rischio temporali in provincia di Rieti.

A cura di Redazione Meteo

Sembra passata l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni aveva colpito il Lazio. Dopo le piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla regione, torna il sereno – almeno per qualche giorno – e anche le temperature cominciano ad aumentare. In generale il termometro salirà fino a 26 gradi, mentre le minime si attesteranno sui dieci/undici gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre nei prossimi giorni le nuvole dovrebbero diradarsi per lasciare spazio al cielo terso. Il meteo dovrebbe rimanere invariato almeno fino alla fine della settimana.

In particolare a Roma la minima sarà di quindici gradi, mentre la massima arriverà a ventisei. Temperature tra undici e ventisei gradi a Frosinone, e tra tredici e ventisei a Latina. A Rieti saranno un po' più basse, con la minima a undici gradi e la massima a ventiquattro. Rieti è l'unica provincia dove nel pomeriggio vi è il rischio di temporali. Temperature tra undici e ventiquattro gradi a Viterbo. In tutte le province il cielo sarà parzialmente nuvoloso e i venti soffieranno moderati.

L'aumento della pressione porterà il bel tempo sul Lazio per tutta la settimana. Il maltempo dovrebbe spostarsi sulle regioni più a sud, mentre sul centro Italia rimarrà il sereno, con temperature che andranno progressivamente aumentando. Non è escluso che il meteo torni a essere ballerino nelle prossime settimane: come abbiamo visto, tra cicloni e anticicloni non si può ormai più predire con certezza cosa accadrà, con eventi atmosferici anche estremi che arrivano nel giro di pochissimo tempo. In generale però, il freddo non dovrebbe tornare, almeno sul centro e sud Italia.