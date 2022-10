Preso ladro seriale di profumi: colpi messi a segno in diversi centri commerciali di Roma Si tratta di un ragazzo di 24 anni, individuato e bloccato dagli agenti dell’unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Enrico Tata

Un ladro seriale di profumi. Ha messo a segno colpi in diversi centri commerciali di Roma fino a quando è stato preso dopo aver rubato 500 euro di cosmetici all'interno di alcuni negozi di "Roma Est". Si tratta di un ragazzo di 24 anni, individuato e bloccato dagli agenti dell'unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della polizia locale di Roma Capitale.

Stando a quanto si apprende, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione e hanno per questo acquisto i filmati realizzati dalle telecamere di sorveglianza dei diversi negozi del centro commerciale. In questo modo è stato possibile osservare il ladro mentre rubava la merce, la nascondeva in una borsa, andava nei camerini e lì rimuoveva i dispositivi antitaccheggio prima di scappare con il bottino. I vigili hanno individuato il 24enne e lo hanno fermato nel corso di un altro tentativo di furto. Gli accertamenti sui colpi messi a segno in passato sono ancora in corso, ma è quasi certa la sua responsabilità in altri furti avvenuti con le stesse modalità in altri centri commerciali di Roma.

Ad Anzio, litorale a Sud di Roma, è stato bloccato un uomo armato di taglierino che ha fatto irruzione nel supermercato del centro commerciale Lo Zodiaco. Il rapinatore ha minacciato i clienti e ha chiesto ai cassieri di consegnargli l'incasso. A bloccare l'uomo, un ragazzo di 30 anni, è stato un poliziotto fuori servizio. Quest'ultimo ha assistito alla scena e poi è intervenuto insieme a un addetto alla sorveglianza del centro commerciale. I due si sono lanciati alla rincorsa del rapinatore e sono riusciti a bloccarlo fino all'arrivo degli agenti delle volanti, che lo hanno arrestato.