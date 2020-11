Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto a Ostia, mentre attraversava viale Regina Pacis. La macchina, una Bmw X 6, è stata abbandonata poco dopo l'incidente, il conducente si è dato alla fuga. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato identificato ma non ancora fermato. Sul posto, gli agenti di Polizia Locale con il Gruppo X Mare per i rilievi scientifici, oltre ai soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo per più di mezzora. Purtroppo non ce l'hanno fatta a salvargli la vita, il pedone è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

Investito pedone a Ostia, caccia al pirata

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 18. Non è nota l'identità della persona investita dal Suv: secondo le prime informazioni, non avrebbe avuto documenti con sé e potrebbe trattarsi di un anziano senza fissa dimora. La macchina che l'ha investito è stata abbandonata poco dopo in via Tagaste: si trova a soli due chilometri dal luogo dell'impatto, sulla fiancata un'ammaccatura visibile, forse causata proprio dall'incidente. Ciò che gli agenti credono, è che il conducente si sia allontanato a piedi per provare a far perdere le proprie tracce. Il cerchio però si sta stringendo sempre di più intorno a lui ed è molto probabile che venga fermato a breve.

Morto mezzora dopo l'impatto col Suv

Un impatto violentissimo quello costato la vita all'uomo investito questo pomeriggio in viale Regina Pacis: un boato tremendo si è sentito nella zona quando il Suv ha impattato contro il pedone, scaraventato con forza sull'asfalto. Immediati i soccorsi, giunti subito sul posto: l'anziano però, versava già in condizioni disperate all'arrivo del 118, che dopo una mezzora ha dovuto dichiararne il decesso. Il corpo, trovato in prossimità delle strisce pedonali, è stato coperto e la strada chiusa per consentire i rilievi scientifici.